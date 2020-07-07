Beş çiftçi ile kurulan kooperatif marka oldu

İzmir'in Tire ilçesinde 1967 yılında 5 üreticinin bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif, özellikle son 19 yılda gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkati çekiyor. Yıllık 400 milyon lira cirosu olan ve Birleşmiş Milletlerin "en iyi kırsal kalkınma modeli" seçtiği Tire merkezli kooperatif, 2 bin 100 ortağa ve günlük 300 ton süt toplama kapasitesine ulaştı. Süt alım merkezleri, süt analiz laboratuvarı, süt işleme tesisi, 30 ton kapasiteli et işleme tesisi, yılda 15 bin ton sılaj paketleme tesisi, yem, gübre, tohum tedarik depoları, akaryakıt istasyonu olan kooperatifin 415 çalışanı, 135 hizmet araç filosu, 70 milyon lira öz varlığı bulunuyor. Ortaklarının tohum, gübre, mazot ve yemini veren, alet ile ekipman ihtiyacını karşılayan, satış mağazalarında evlerin ihtiyacını temin eden, yerinde eğitim vererek ürün kalitesini ve verimliliği artıran Tire Süt Kooperatifi, çiftçilerin sütünü ve kesimlik hayvanını alıp mamule dönüştürüp, süt tesisinde ayran, yoğurt, pastörize süt, tereyağı, peynir üretiyor. Bu sayede üreticiyi korurken tüketicinin de kaliteli ve uygun fiyata ürün almasını sağlayan kooperatif, yaklaşık 12 yıldır ise 'Süt Kuzusu Projesi'yle İzmir'de çocuklara süt dağıtıyor.Türkiye'nin yapısına uygun örnek bir kırsal kalkınma modeli oluşturan kooperatifin başkanı Mahmut Eskiyörük, kendisinin 2002 yılında göreve geldiğini ve uzun süredir verdikleri mücadele sonucu ülkenin gündemine oturduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünyanın En İyi Kırsal Kalkınma Modeli" seçilerek dünyaya adlarını duyurduklarını anımsatan Eskiyörük, Türk tarımının hem ekonomik hem de sosyal yönden sorunlarının çözümünde sonuç alıcı bir model oluşturdukları için gururlu olduklarını anlattı. Bu modelin ülke genelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Eskiyörük, "Şu an Tire'de işletmeler büyüdü, 15 yıl önce 50 ton olan süt üretimi 650 tona yükseldi. Verimlilik arttı, kalite iyileşti. En önemlisi artık gençler kendini güvende hissederek baba mesleğine devam etmeye başladı. Bu sayede köyden kente göç durdu.'Çiftçim Market' adı altında mağazalar açarak ürünleri buradan tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Eskiyörük, "Her köye birer soğutma tankı kurarak, sütü soğuk zincirde kontrollü topladık. Bu sayede pazar değerini arttırdık. Ortakların sütünü süt ürünleri olarak, kesimlik hayvanlarını et ürünleri olarak işleyip pazarlıyoruz ve onlara para kazandırıyoruz. Ortaklarımızın 'ürünü satamam' diye bir korkusu yok. Hepsi güvence altında emeğinin karşılığını alıyor" diye konuştu.