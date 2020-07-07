Denizli’de olaylı düğün: 6 gözaltı

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonundaki düğünde alkol alan şahıslar tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda misafirler ayırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kavga eden şahıslar birbirlerine saldırmaya devam etti. takviye ekip istenmesinin üzerine bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Şahıslar, kendilerini ayırmaya ve sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. olayda bir kişi yaralanarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğüne gelen misafirlerin olayın ardından evlerine dönmesi gözlerden kaçmadı.