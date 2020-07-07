‘Denizlispor bu ligde kalacak’

Süper Lig'de son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kalan maçlarda takımın başında sahaya çıkacak Levent Kartop,dedi. Savaşan bir Denizlispor izletmek istediklerine vurgu yapan Kartop, "Taraftarın 10 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmenin mutluluğunu yaşarken üzülmeleri doğaldır. Taraftarın içi ferah olsun, bu takım ligde kalacak ve seneye daha farklı bir takım olacak" ifadelerini kullandı.