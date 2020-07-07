Efecan, öğrencileri ile tekrar yüzecek

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Efecan Uygutalp, geçen yıl nisan ayında belinde başlayan ağrının ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi hastanesi'ne başvurdu. EÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü'nden mezun olan yüzme eğitmeni Uygutalp'e yapılan tetkiklerin ardından lenf kanseri teşhisi konuldu. Uygutalp'e aralık ayında kendi kemik iliğinden nakil yapıldı. Ancak tedavinin olumlu yanıt vermemesi üzerine doktorlar, Uygutalp'e başka bir donörden kemik iliği nakli yapılmasına karar verdi. Uygutalp için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.TÜRKÖK'ten gelecek müjdeli haberi evinde bekleyen genç hasta, zamanını aile- siyle geçiyor. Efecan Uygutalp, lenf kanseri teşhisi konduğunda çok şaşırdığını, anne ve babasının üzülmemesi için bir süre hastalığını onlardan sakladığını söyledi. Tedavi sürecinde moralini bozmadığını belirten Uygutalp, "Ailem ve arkadaşlarım beni bu süreçte hiç yalnız bırakmıyor. Onların verdiği moral ile bana uygun kemik iliğinin bulunup nakil yapılmasını umutla bekliyorum. En büyük isteğim kemik iliği naklinin ardından sağlığıma kavuşmak. Bu süreçte en çok öğrencilerimi özledim. Herkesin Türk Kızılaya gönüllü kök hücre bağışçısı olmasını istiyorum. Unutulmaması gerekir ki 3 tüp kan hayat kurtarıyor" dedi.Efecan annesi Müjde Uygutalp, "Doktorlar, oğlumun kemik iliği nakli olması gerekir dedikleri zaman üzüldüm ama inanıyorum ki oğluma en yakın zamanda uygun ilik bulunup nakil edilecek. Vatandaşlardan mutlaka kök hücre bağışçısı olmalarını istiyorum" sözlerine yer verdi. Efecan'ın babası Hüseyin Uygutalp ise, "Kemik iliği nakli olup sağlığına kavuşmasının ardından onun öğrencilerine kavuşmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.