İzmir'de yangınların yüzde 42’sı sigaradan

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılının son altı ayı ile 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan yangın raporunu açıkladı. İlginç detayların yer aldığı rapora göre bir yılda İzmir genelinde; bina, işyeri, fabrika, otluk ve makilik alanlar ile araçlar başta olmak üzere 10 bin 859 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 42'si (4 bin 590) sigara izmaritinden çıktı. Yine rapora göre bu yangınların bin 943 kısa devre, 133'ü baca nedeniyle yaşandı. 106 olay kayıtlara "şüpheli" olarak geçerken, açık ateşten 2 bin 855, kundaklamadan kaynaklı 41, kasıtlı olarak 30, yıldırım düşmesi sonucu ise 14 yangın çıktığı bildirildi.Hayvanların hayatına değer veren ekipler, bir yılda bin 634 kedi kurtarılırken yine 122'si köpek, 352 kuş olmak üzere birçok canlının da yeniden hayata tutunması sağlandı. Yine rapora yansıyan bir diğer veriye göre, binada mahsur kalan 163 kişi kurtarıldı. Öte yandan son bir yılda gelen 5 bin 292 ihbardan 977'si asılsız çıktı. Son bir yılda çıkan yangınlardan dolayı, ortaya çıkan hasar ise 147 milyon 667 bin 685 lirayı buldu. Ekipleri sık sık yaşanan yangın, kaza, hayvan kurtarma gibi birçok olaya müdahaleye her an hazır. İtfaiye ekipleri rutin tatbikatlarını sürdürüyor.