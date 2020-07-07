‘Kovid-19, İzmir’i ön plana çıkardı’

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere İzmir ve Manisa'ya geldi. Bakan Pakdemirli'nin ilk durağı AK Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye baş sağlığı dileklerini iletti. İzmir'in Kovid-19 sürecinde değerinin arttığını söyleyen Pakdemirli, "İzmir Ege'nin Türkiye'nin en güzel kentlerinden bir tanesi ve artık tahmin ediyorum Kovid-19 sonrası süreçte de anlaşılacak ki İzmir muhtemelen ülkenin en değerli kenti haline gelecek. Çünkü herkes şu ya bu şekilde bir İzmirli gibi yaşamayı öğrenmek için İzmir'e yerleşmeye çalışıyor" dedi. Bakan Pakdemirli, Manisa'da ise Ziraat Odası Başkanları ve tarımla ilgili STK'larla bir araya geldi. Manisa programı kapsamında Valiliği ve TARİŞ işletmesini ziyaret eden olan Pakdemirli, belediye başkanlarıyla toplantı düzenledii. Bakan Pakdemirli son olarak Spil Dağı'nda da incelemelerde bulundu.