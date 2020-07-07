Lebip Timor: Altay elinden kaçırdı!

TOPUN peşinden koşturmak bir yana, yürümenin bile çok zor olduğu Adana'nın kavurucu sıcağında, Altay çok iyi oynayıp öne de geçtiği bir maçta çok değerli 2 puanı da sahada bıraktı.Maçın son yarım saatini 1 kişi üstün oynamanın da morali ile 1-0 geriden gelip öne de geçmeyi başardılar. Ancak, bir anlık defans kargaşası ve adam paylaşım hatası ile golü yemeleri büyük şanssızlık idi. 2-2'den sonra da akıl almaz pozisyonlara girdiler ve atamadılar. Bu nedenle maçın tamamına baktığımızda oynadıkları oyunun karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşadılar. Sadece Altay açısından değil, Adana Demirspor adına da sevindirmeyen bir skor çıktı maçtan. Onlar oynadılar, başkaları sevindiler. Biz bu satırları yazdığımızda Akhisarspor ve Karagümrük maçlarını oynamamışlardı. Hafta tamamlandığında, son 2 haftaya hangi takımın daha avantajlı girdiği daha iyi anlaşılacak. Adana deplasmanında oynanan oyunu gördükten sonra Eskişehir deplasmanında kaybettikleri 2 puana yanmamak mümkün değil. Şimdi puan kaybına tahammülü kalmayan bir Altay izleyeceğiz.