Petkimspor’a Kemzura geliyor

eçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ni lider götürüp Süper Lig için gün sayarken sezonun koronavirüs salgınıyla sonuç ilan etmeden bitirilmesinin şokunu yaşayan Aliağa ekibi, Kemzura'yla görüşmelerde imza aşamasına geldi.Kamzura'yla anlaşmanın federasyonun Süper Lig'le ilgili son kararı sonrası duyurulması bekleniyor. Yeni sezonun kadro planlamasına da başlayan Petkimspor, dış transferde ilk imzayı Ormanspor'dan Dorukhan Engindeniz'e attırdı. Dorukhan, geçen sezon ligde 8.9 sayı, 1.8 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla görev yaptı.