Sıcaklarda besin zehirlenmesine dikkat

METEOROLOJI Genel Müdürlüğü verilerine göre, önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece seyredeceği öngörülüyor. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu sıcaklarda doğru beslenmenin ve yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Fadıloğlu, "Sıcaklıkla beraber, artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2-2.5 litre, yani 10-12 su bardağı su içilmeli. Su haricinde süt, ayran, soda, limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler, doğru tercihlerdir. Sıcak havalarla birlikte besin zehirlenmelerine karşı tedbirli olunmalı. Böyle havalarda, besinlerin bozulma riski artar, mikroorganizmalar da daha çabuk ürer. Bu da besin kaynaklı zehirlenmelere neden olur. Yazın dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma potansiyel riskli besinler açıkta bekletilmemeli" diyerek uyardı.