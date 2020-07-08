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’da sözleşme imzalamadı!

Başkanı Özkan: Arkasından hangi menajer ve hangi kulüp çıkacak, valla merakla bekliyoruz. Babalara ‘yetti artık’ diyorum!

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Altınordu’da Efe Mustafa sözleşme imzalamadı!
TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun başkanı Seyit Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını açıkladı. Kulübün sitesinde açıklamalar yapan Özkan, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 5. maddesine göre "18 yaşın altındaki amatör futbolcuların profesyonel statüye geçişlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muvafakatinin alınması zorunlu" olduğunu hatırlattı.

"1 KURUŞ İSTEMEDİM!"
Efe'nin 1 yıl oynamamayı göze aldığını belirten Özkan şöyle konuştu: "Babası aradı. 'Bizi unuttunuz, kırgınız, Altınordu'da devam etmeyeceğiz, kimle anlaşacağımız belli değil, ne kadar istiyorsunuz' dedi. Bir 'babadan duyacağım en ağır söz. 13 yıldır bu işteyim. Hiçbir babadan 1 kuruş istemedim. Arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacak, valla merakla bekliyoruz. Babalara 'yetti artık' diyorum. Büyük kulüplerimize kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın diyorum."
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Altınordu’da Efe Mustafa sözleşme imzalamadı!
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