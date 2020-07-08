Altınordu’da Efe Mustafa sözleşme imzalamadı!

FF 1. Lig ekibi Altınordu'nun başkanı Seyit Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını açıkladı. Kulübün sitesinde açıklamalar yapan Özkan, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 5. maddesine göreolduğunu hatırlattı.Efe'nin 1 yıl oynamamayı göze aldığını belirten Özkan şöyle konuştu: "Babası aradı.dedi. Bir 'babadan duyacağım en ağır söz. 13 yıldır bu işteyim. Hiçbir babadan 1 kuruş istemedim. Arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacak, valla merakla bekliyoruz. Babalara 'yetti artık' diyorum. Büyük kulüplerimize kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın diyorum."