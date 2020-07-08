Hayvancılıkta yazılımcı şart

İZMİR Seferihisar'da 12 sene önce Avrupa'nın en modern keçi çiftliklerinden birini kuran, kadın girişimcilere ve sektöre ilham kaynağı olan Baltalı Gıda CEO'su Funda Özer Baltalı, pandemi döneminde daha da çok önem kazanan tarım ve hayvancılık sektöründe dijitalleşmeyi değerlendirdi. Yolculuğuna 12 yıl önce bir keçi çiftliği kurarak başladığını belirten Funda Özer Baltalı, "Geçtiğimiz dönemde çok sayıda keçi çiftliği kuruldu ve kurulum aşamasında ne mutlu ki Baltalı çiftliğini referans aldılar ancak gözden kaçırdıkları bir kısım oldu. Bizim çiftliğimizde hayvanların kulağına taktığımız bir chip uygulaması var. Hayvanların bütün bilgilerini görebiliyor, hayvanlarımızı tanıyabiliyoruz. Bu bilgilerle dijitalleşme birleşmezse sektörde başarının gelme şansı yok. Sürüdeki hangi hayvanlarınız iyi, annesi babası hangisi bilmiyorsanız zaten başarma şansınız hiç yok. Gençlerin, genç nüfusun bütün ilgisi dijitalleşmede. Biz de zaten dijitalleşme yolunda çalışmalarımızı hızla ilerletiyoruz. Ancak sektör olarak yetişmiş kadrolarımız yok en büyük sorunumuz bu. Tarım ve hayvancılık sektörünün yazılımcılara ihtiyacı var. Bu konuda bakanlarımıza ve üniversitelerde çok iş düştüğünü düşünüyorum. Sektördeki personel sorunumuzu çözmek istiyoruz" dedi.