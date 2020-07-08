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’de zabıtalar mangalları topladı

Büyükşehir’e bağlı zabıta ekipleri, kentte sıcak havayla hareketlenen sahilleri mercek altına aldı. Ekipler, şikayetlerine neden olan mangallara el koydu

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
İzmir’de zabıtalar mangalları topladı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil bantlarındaki denetimlerini arttırdı. Ekipler Kordon, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı, Sahilevleri, Karşıyaka ve Bayraklı'da çevreyi kirletenleri uyardı. Denetimler kapsamında çevreyi kirlettiği için sık sık uyarılan ancak uyarılara aldırmayan bir kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 41/1 maddesi uyarınca 61 lira para cezası kesildi. Özellikle sahil kesimlerinde mangal yapanları da uyaran zabıta ekipleri, ısrarcı davranan bazı kişilerin mangallarını söndürürken, kimilerininkini ise topladı.

EL KONULDU
Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'nde yaya geçiş alanı olan kaldırımlara masa ve sandalye koyarak işgal eden bazı kafe ve barlar da denetlendi. Masa ve sandalyeler toplanırken, sahil kesimlerinde sağlıksız gıda satışı yapan işportacıların malzemelerine ise el konuldu. Zabıta ekipleri, denetimleri esnasında yurttaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercini de, veterinere götürdü. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimleri sürecek.
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İzmir’de zabıtalar mangalları topladı
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