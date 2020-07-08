Kepenk indirmişler

LEBİP TİMOR:
Göztepe'yi Fenerbahçe karşısında tanımak mümkün değildi. Ligi bitirmiş, kepenk indirmiş halleri vardı
SERHAN ÇİFDALÖZ:
Düşme korkuları olmayınca, yukarıyla da vedalaşmışlar. Büyük emeklerle toplanan puanları harcıyorlar!
Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe'ye deplasmanda da kaybederek kötü gidişini sürdürürken, Yukatel Denizlispor da kendi sahasında Gaziantep FK'ya kaybederek büyük hayal kırıklığı yarattı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor, Balıkesirspor'u yenerek playoff adına büyük avantaj yakalarken Altay, Adana Demirspor deplasmanında çok değerli 2 puan bıraktı.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altınordu haftayı yenilgilerle kapatırlarken, Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor galibiyeti ile teselli buldu. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin son maçlarındaki performanslarını değerlendirdi.
GÖZTEPE CEPTEN YİYOR
Onur Tungut: Göztepe'de neler oluyor. Bu düşüşün sebebi nedir?
Lebip Timor:
Korona arasından
iyi dönmediler. "Lig bitse de gitsek"
havasındalar adeta. Fenerbahçe karşısında
maça çok kötü başladılar. İlk yarıyı
2-0 yenik bitirdikten sonra ikinci
yarıdaki iştahları puan almalarına
yetmedi. Soner'in şık golü sonrası
çok baskı kurdular ama bazen son vuruş
beceriksizlikleri
ve bazen de kaleci Altay, farkın kapanmasını
önledi. Serdar Gürler'in erken sakatlanıp
çıkması, Halil'in de olmaması hücum güçlerini
olumsuz etkiledi. Taraftar artık galibiyet bekliyor. Bu arada İlhan Palut hoca istifa etti ama başkan kabul etmedi. Sezon sonu çok futbolcu ile yollar ayrılır. Zira ligin finalini iyi yapamadılar.
Serhan Çifdalöz:
Fenerbahçe'ye, Kadıköy'de
kaybetmek sürpriz değil ama ilk
yarıdaki Göztepe görüntüsü benim için büyük
sürpriz oldu. Fenerbahçe, Göztepe defansının
sağ kanadını felç etti. İlk yarıda yedikleri
2 gol de buradan geldi. İkinci yarıdaki
Göztepe futbolunu görünce "Daha önce nerelerdeydiniz" diye sorasım geldi. Açıkçası düşme korkuları olmayınca, yukarılarla da vedalaşmışlar.
Büyük emeklerle
topladıkları puanları, bozdurup bozdurup
harcıyorlar. Göztepe'ye yakışan bir görüntü
değil. Serdar'ın talihsiz ve çok uzun sürecek
sakatlığı da üzüntüleri katladı.
NEREYE BÖYLE!
Tungut: Denizlispor, yine kaybetti. Ne oldu bu takıma?
Timor:
Sadece
skor olarak değil,
oyun olarak da Gaziantep
FK karşısında büyük
bir hayal kırıklığı yaşattılar.
Bülent Uygun hoca
maçtan sonra "İyi
oynadık" dedi ama
kimse inanmadı.
Nitekim Bülent
hoca ile vedalaştılar.
Levent
Kartop bu sezon
4. teknik adam olarak
göreve geldi. Takımın ayarları
bozuldu. Aşağıdaki takımlar
kazandıkça, Denizlispor
yerinde saymaya devam
ediyor. Moral olarak
da çökmüş durumdalar.
Çifdalöz:
Fikstüre
baktıkça benim bile uykularım
kaçıyor. Denizlispor
adına açıkçası kabus dolu
haftalar başlıyor. Tabii
ki alttaki takımların maçlarından
çıkacak sonuçlar da
çok önem kazandı. Yine de
her şey ellerinde.
ALTAY İÇİN HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL
Tungut: Altay, Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla döndü. Rakipleri kazanınca avantajını da kaybetti, ne dersiniz?
Timor:
Son 2 hafta nefes kesecek. Altay çok pozisyon bulduğu,
rakibin uzun süre 10 kişi oynadığı bir maçta bence çok büyük
bir avantajını da kaybetti. Aslında Eskişehir deplasmanındaki
beraberlikle işleri zora girmişti. İlk 6 peşindeki Karagümrük ve Akhisar maçlarını kazanınca Altay bu beraberliğe sevinemedi.
İş ikili averaja kalırsa Akhisarspor'a üstünlük sağlar
ama Karagümrük'ün ikili averajda Altay'a üstünlüğü var.
Çifdalöz:
1-0 geriye düştüğü, rakibin 10 kişi kaldığı
bir maçta öne geçmesine rağmen yediği beraberlik golü ile
Adana'dan üzgün döndüler. Her şey bitmiş değil ama ipler
de ellerinde değil. Akhisar ile Karagümrük'ün fikstür
kolaylığı da var ama son düdüğe kadar son 2 hafta
nefes keser. Bu hafta oynayacakları Erzurumspor maçı
da çok zor geçer. Zira Erzurumspor eline geçirdiği
lig ikinciliği şansını bırakmak istemeyecektir.
GEÇ KALDIN MENEMEN
Tungut: Menemenspor kazandı ama hedeften uzak kaldılar. Ne söylersiniz bu konuda?
Timor:
Adanaspor galibiyeti
moral sadece moral oldu. Rakip
zaten küme düşmüştü. Ben, Menemenspor
ligi hangi sırada bitirirse
bitirsin bu takımın ligde kalmasını
bile başarı olarak görüyorum. Başka
söze de gerek yok.
Çifdalöz:
Hafta arası Keçiörengücü
maçını kaybettikten sonra
zaten hedefleri bitmişti. İlk kez
çıktıkları bu lige renk kattılar. Takım
dışında yaşanan çekişmeler
daha iyi şeyler yapmalarını engelledi.
Bu sezondan ders çıkarıp takımı
sahiplenmeleri lazım.
AKHİSARSPOR AVANTAJI KAPTI
Tungut: Akhisarspor, Balıkesirspor galibiyeti ile avantajı ele geçirdi. Katılır mısınız bu görüşüme?
Timor:
Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında
sürprize izin vermedi. Bu galibiyetle son 2
haftaya avantajlı giriyorlar. Son 2 maçı kazanırlarsa
rakiplerinin ne yaptıkları hiç önemli değil. Sakatlıklar, cezalılar yetmezmiş gibi bir de Koronavirüs şoku yaşadılar ama bu süreci iyi geçtiler.
Çifdalöz:
İddiasız Balıkesirspor karşısında
bir ara 1-1'e yakalansalar da maçı kazanmasını
bildiler. Altay'ın 2 puan kaybettiği bir haftada
ayaklarına gelen şansı iyi kullandılar. Teknik, taktik artık ikinci planda kaldı.
Tabeladaki skor önem kazandı.
3 gol, 3 altın puan, daha
ne olsun.
BALIKESİRSPOR BURAYA KADAR
Tungut: Ekol Hastanesi Balıkesirspor için bir şey söylemek ister misiniz?
Timor:
Korona öncesi topladıkları
puanlarla ligde kaldılar. İddia
olmayınca "Bizden bu kadar"
der gibiler. Hafta arası
Yusuf Şimşek hoca gitti,
geldi, tekrar gitti. Zor
bir süreç var. Yeniden
yapılanıp
gelecek sezonu
düşünmeleri
lazım.