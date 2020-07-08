Kepenk indirmişler

Göztepe'yi Fenerbahçe karşısında tanımak mümkün değildi. Ligi bitirmiş, kepenk indirmiş halleri vardıDüşme korkuları olmayınca, yukarıyla da vedalaşmışlar. Büyük emeklerle toplanan puanları harcıyorlar!Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe'ye deplasmanda da kaybederek kötü gidişini sürdürürken, Yukatel Denizlispor da kendi sahasında Gaziantep FK'ya kaybederek büyük hayal kırıklığı yarattı.Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altınordu haftayı yenilgilerle kapatırlarken, Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor galibiyeti ile teselli buldu. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin son maçlarındaki performanslarını değerlendirdi.Korona arasındaniyi dönmediler. "Lig bitse de gitsek"havasındalar adeta. Fenerbahçe karşısındamaça çok kötü başladılar. İlk yarıyı2-0 yenik bitirdikten sonra ikinciyarıdaki iştahları puan almalarınayetmedi. Soner'in şık golü sonrasıçok baskı kurdular ama bazen son vuruşbeceriksizliklerive bazen de kaleci Altay, farkın kapanmasınıönledi. Serdar Gürler'in erken sakatlanıpçıkması, Halil'in de olmaması hücum güçleriniolumsuz etkiledi.Fenerbahçe'ye, Kadıköy'dekaybetmek sürpriz değil ama ilkyarıdaki Göztepe görüntüsü benim için büyüksürpriz oldu. Fenerbahçe, Göztepe defansınınsağ kanadını felç etti. İlk yarıda yedikleri2 gol de buradan geldi. İkinci yarıdakiGöztepe futbolunu görünceBüyük emeklerletopladıkları puanları, bozdurup bozdurupharcıyorlar. Göztepe'ye yakışan bir görüntüdeğil. Serdar'ın talihsiz ve çok uzun süreceksakatlığı da üzüntüleri katladı.Sadeceskor olarak değil,oyun olarak da GaziantepFK karşısında büyükbir hayal kırıklığı yaşattılar.Bülent Uygun hocamaçtan sonra "İyioynadık" dedi amakimse inanmadı.Nitekim Bülenthoca ile vedalaştılar.LeventKartop bu sezon4. teknik adam olarakgöreve geldi. Takımın ayarlarıbozuldu. Aşağıdaki takımlarkazandıkça, Denizlisporyerinde saymaya devamediyor. Moral olarakda çökmüş durumdalar.Fikstürebaktıkça benim bile uykularımkaçıyor. Denizlisporadına açıkçası kabus doluhaftalar başlıyor. Tabiiki alttaki takımların maçlarındançıkacak sonuçlar daçok önem kazandı. Yine deher şey ellerinde.Son 2 hafta nefes kesecek. Altay çok pozisyon bulduğu,rakibin uzun süre 10 kişi oynadığı bir maçta bence çok büyükbir avantajını da kaybetti. Aslında Eskişehir deplasmanındakiberaberlikle işleri zora girmişti.İş ikili averaja kalırsa Akhisarspor'a üstünlük sağlarama Karagümrük'ün ikili averajda Altay'a üstünlüğü var.1-0 geriye düştüğü, rakibin 10 kişi kaldığıbir maçta öne geçmesine rağmen yediği beraberlik golü ileAdana'dan üzgün döndüler. Her şey bitmiş değil ama iplerde ellerinde değil. Akhisar ile Karagümrük'ün fikstürkolaylığı da var ama son düdüğe kadar son 2 haftanefes keser. Bu hafta oynayacakları Erzurumspor maçıda çok zor geçer. Zira Erzurumspor eline geçirdiğilig ikinciliği şansını bırakmak istemeyecektir.Adanaspor galibiyetimoral sadece moral oldu. Rakipzaten küme düşmüştü. Ben, Menemensporligi hangi sırada bitirirsebitirsin bu takımın ligde kalmasınıbile başarı olarak görüyorum. Başkasöze de gerek yok.Hafta arası Keçiörengücümaçını kaybettikten sonrazaten hedefleri bitmişti. İlk kezçıktıkları bu lige renk kattılar. Takımdışında yaşanan çekişmelerdaha iyi şeyler yapmalarını engelledi.Bu sezondan ders çıkarıp takımısahiplenmeleri lazım.Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısındasürprize izin vermedi. Bu galibiyetle son 2haftaya avantajlı giriyorlar. Son 2 maçı kazanırlarsarakiplerinin ne yaptıkları hiç önemli değil.İddiasız Balıkesirspor karşısındabir ara 1-1'e yakalansalar da maçı kazanmasınıbildiler. Altay'ın 2 puan kaybettiği bir haftadaayaklarına gelen şansı iyi kullandılar.Tabeladaki skor önem kazandı.3 gol, 3 altın puan, dahane olsun.Korona öncesi topladıklarıpuanlarla ligde kaldılar. İddiaolmayınca "Bizden bu kadar"der gibiler. Hafta arasıYusuf Şimşek hoca gitti,geldi, tekrar gitti. Zorbir süreç var. Yenidenyapılanıpgelecek sezonudüşünmelerilazım.