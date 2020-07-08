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Kepenk indirmişler

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Kepenk indirmişler
LEBİP TİMOR: Göztepe'yi Fenerbahçe karşısında tanımak mümkün değildi. Ligi bitirmiş, kepenk indirmiş halleri vardı
SERHAN ÇİFDALÖZ: Düşme korkuları olmayınca, yukarıyla da vedalaşmışlar. Büyük emeklerle toplanan puanları harcıyorlar!

Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe'ye deplasmanda da kaybederek kötü gidişini sürdürürken, Yukatel Denizlispor da kendi sahasında Gaziantep FK'ya kaybederek büyük hayal kırıklığı yarattı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor, Balıkesirspor'u yenerek playoff adına büyük avantaj yakalarken Altay, Adana Demirspor deplasmanında çok değerli 2 puan bıraktı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altınordu haftayı yenilgilerle kapatırlarken, Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor galibiyeti ile teselli buldu. Onur Tungut'un yönettiği 'Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin son maçlarındaki performanslarını değerlendirdi.

GÖZTEPE CEPTEN YİYOR

Onur Tungut: Göztepe'de neler oluyor. Bu düşüşün sebebi nedir?
Lebip Timor: Korona arasından iyi dönmediler. "Lig bitse de gitsek" havasındalar adeta. Fenerbahçe karşısında maça çok kötü başladılar. İlk yarıyı 2-0 yenik bitirdikten sonra ikinci yarıdaki iştahları puan almalarına yetmedi. Soner'in şık golü sonrası çok baskı kurdular ama bazen son vuruş beceriksizlikleri ve bazen de kaleci Altay, farkın kapanmasını önledi. Serdar Gürler'in erken sakatlanıp çıkması, Halil'in de olmaması hücum güçlerini olumsuz etkiledi. Taraftar artık galibiyet bekliyor. Bu arada İlhan Palut hoca istifa etti ama başkan kabul etmedi. Sezon sonu çok futbolcu ile yollar ayrılır. Zira ligin finalini iyi yapamadılar.
Serhan Çifdalöz: Fenerbahçe'ye, Kadıköy'de kaybetmek sürpriz değil ama ilk yarıdaki Göztepe görüntüsü benim için büyük sürpriz oldu. Fenerbahçe, Göztepe defansının sağ kanadını felç etti. İlk yarıda yedikleri 2 gol de buradan geldi. İkinci yarıdaki Göztepe futbolunu görünce "Daha önce nerelerdeydiniz" diye sorasım geldi. Açıkçası düşme korkuları olmayınca, yukarılarla da vedalaşmışlar. Büyük emeklerle topladıkları puanları, bozdurup bozdurup harcıyorlar. Göztepe'ye yakışan bir görüntü değil. Serdar'ın talihsiz ve çok uzun sürecek sakatlığı da üzüntüleri katladı.

NEREYE BÖYLE!

Tungut: Denizlispor, yine kaybetti. Ne oldu bu takıma?
Timor: Sadece skor olarak değil, oyun olarak da Gaziantep FK karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşattılar. Bülent Uygun hoca maçtan sonra "İyi oynadık" dedi ama kimse inanmadı. Nitekim Bülent hoca ile vedalaştılar. Levent Kartop bu sezon 4. teknik adam olarak göreve geldi. Takımın ayarları bozuldu. Aşağıdaki takımlar kazandıkça, Denizlispor yerinde saymaya devam ediyor. Moral olarak da çökmüş durumdalar.
Çifdalöz: Fikstüre baktıkça benim bile uykularım kaçıyor. Denizlispor adına açıkçası kabus dolu haftalar başlıyor. Tabii ki alttaki takımların maçlarından çıkacak sonuçlar da çok önem kazandı. Yine de her şey ellerinde.

ALTAY İÇİN HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Tungut: Altay, Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla döndü. Rakipleri kazanınca avantajını da kaybetti, ne dersiniz?
Timor: Son 2 hafta nefes kesecek. Altay çok pozisyon bulduğu, rakibin uzun süre 10 kişi oynadığı bir maçta bence çok büyük bir avantajını da kaybetti. Aslında Eskişehir deplasmanındaki beraberlikle işleri zora girmişti. İlk 6 peşindeki Karagümrük ve Akhisar maçlarını kazanınca Altay bu beraberliğe sevinemedi. İş ikili averaja kalırsa Akhisarspor'a üstünlük sağlar ama Karagümrük'ün ikili averajda Altay'a üstünlüğü var.
Çifdalöz: 1-0 geriye düştüğü, rakibin 10 kişi kaldığı bir maçta öne geçmesine rağmen yediği beraberlik golü ile Adana'dan üzgün döndüler. Her şey bitmiş değil ama ipler de ellerinde değil. Akhisar ile Karagümrük'ün fikstür kolaylığı da var ama son düdüğe kadar son 2 hafta nefes keser. Bu hafta oynayacakları Erzurumspor maçı da çok zor geçer. Zira Erzurumspor eline geçirdiği lig ikinciliği şansını bırakmak istemeyecektir.

GEÇ KALDIN MENEMEN

Tungut: Menemenspor kazandı ama hedeften uzak kaldılar. Ne söylersiniz bu konuda?
Timor: Adanaspor galibiyeti moral sadece moral oldu. Rakip zaten küme düşmüştü. Ben, Menemenspor ligi hangi sırada bitirirse bitirsin bu takımın ligde kalmasını bile başarı olarak görüyorum. Başka söze de gerek yok.
Çifdalöz: Hafta arası Keçiörengücü maçını kaybettikten sonra zaten hedefleri bitmişti. İlk kez çıktıkları bu lige renk kattılar. Takım dışında yaşanan çekişmeler daha iyi şeyler yapmalarını engelledi. Bu sezondan ders çıkarıp takımı sahiplenmeleri lazım.

AKHİSARSPOR AVANTAJI KAPTI

Tungut: Akhisarspor, Balıkesirspor galibiyeti ile avantajı ele geçirdi. Katılır mısınız bu görüşüme?
Timor: Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında sürprize izin vermedi. Bu galibiyetle son 2 haftaya avantajlı giriyorlar. Son 2 maçı kazanırlarsa rakiplerinin ne yaptıkları hiç önemli değil. Sakatlıklar, cezalılar yetmezmiş gibi bir de Koronavirüs şoku yaşadılar ama bu süreci iyi geçtiler.
Çifdalöz: İddiasız Balıkesirspor karşısında bir ara 1-1'e yakalansalar da maçı kazanmasını bildiler. Altay'ın 2 puan kaybettiği bir haftada ayaklarına gelen şansı iyi kullandılar. Teknik, taktik artık ikinci planda kaldı. Tabeladaki skor önem kazandı. 3 gol, 3 altın puan, daha ne olsun.

BALIKESİRSPOR BURAYA KADAR

Tungut: Ekol Hastanesi Balıkesirspor için bir şey söylemek ister misiniz?
Timor: Korona öncesi topladıkları puanlarla ligde kaldılar. İddia olmayınca "Bizden bu kadar" der gibiler. Hafta arası Yusuf Şimşek hoca gitti, geldi, tekrar gitti. Zor bir süreç var. Yeniden yapılanıp gelecek sezonu düşünmeleri lazım.

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