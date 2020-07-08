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görüşme masasına

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Menemenspor görüşme masasına
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ligin ikinci yarısındaki kötü performansıyla Süper Lig'e çıkma şansını yitiren Menemenspor'da yönetim önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için harekete geçti. Kadroyu korumak isteyen yönetim öncelikle sözleşmesi biten oyuncularla görüşecek. Taşkın Çalış gözden çıkarılırken sonunda Amir Güven, Hüseyin Çolak, Jasmin Trtovac, Mehmet Boztepe, Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir'le masaya oturacağı öğrenildi.

EVINDEKİ MAÇLARDA DAĞILDI
Öte yandan bu sezon TFF 1.Lig'de müthiş bir mücadele örneği gösteren Menemenspor evindeki kayıpların bedelini ağır ödedi. Sahasında oynadığı 16 maçın sadece 5'ini kazanıp 5'in de berabere kalan Menemen 6 kez yenilirken sadece 20 puan alıp 18 puan kayıp yaşadı. İzmir temsilcisi deplasmandaki 16 maçın 6'sını kazanıp 4'ünde berabere kalıp 6 yenilgi alırken 22 puanla evindeki performansını geçmeyi başardı.
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Menemenspor görüşme masasına
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