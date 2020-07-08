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Pakdemirli doğaya şahin ve keklik saldı

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Pakdemirli doğaya şahin ve keklik saldı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlık alanda yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan kuşları doğaya saldı. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Spil Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Bakan Pakdemirli daha sonra ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde buldukları ve tedavilerini yaptığı hayvanları doğaya saldı. Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler 1 şahin, 1 kerkenez, 1 gökdoğan, 1 kızıl şahin ve 102 kınalı kekliği doğaya saldı
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Pakdemirli doğaya şahin ve keklik saldı
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