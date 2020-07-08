Sarıgöl’de fırtına ve dolu zarara yol açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde önceki akşam etkili olan fırtına ve dolu, üzüm bağlarında zarara yol açtı. Fırtına ve dolu yağışı, özellikle Ahmetağa, Bereketli, Avşar, Dadağlı, Kızılçukur mahallerindeki üzüm bağlarında zarara neden oldu. Ahmetağa Mahallesi'nde ise şiddetli fırtına üzüm bağlarını yere yatırdı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılırken, zararın boyutunun çalışmaların tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı ifade edildi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üreticilerin, aşırı sıcakların ardından mutlaka dolu ve yağışların geleceğini tahmin ettiklerini belirterek, "24 saat üreticimiz hava durumu hakkında çeşitli yerlerden ve televizyonlardan hava durumunu öğrenirler. Zarar tespit çalışmalarına başlandı. Bu nedenle de üzüm üreticilerimiz bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı haziran ayında örtü çalışmalarına başlattılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah daha büyük afetlerden korusun" dedi. Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı ayrıca kent merkezini sular altında bıraktı. Şiddetli rüzgâr ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü. Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı.Kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, Kula ilçesinde de bir evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Fırtınanın yaşandığı o sırada ise evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı bölümde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.