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Ablasını toprağa verdiği gün öldü

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Ablasını toprağa verdiği gün öldü
DENIZLI'NIN Çardak ilçesine bağlı Beylerli Mahallesi'nde oturan Müşerref Güller (83), 4 Temmuz Cumartesi günü kalp krizi sonucu vefat etti. Ablasını pazar günü Beylerli Mezarlığı'nda toprağa veren emekli emniyet müdürü Hasan Çetin (75), aynı gün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla Çardak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi, geçtiğimiz kılınan namazın ardından Beylerli Mezarlığı'nda ablasının mezarı yanında toprağa verildi. Hasan Çetin'in, ablasının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ablam bugün hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Acısı çok büyük, yalnız kaldım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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Ablasını toprağa verdiği gün öldü
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