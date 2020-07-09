Altınordu Giresun maçında siftah peşinde olacak

TFF1. Lig'de bitime iki hafta kala pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına odaklanan Altınordu, sahadan 3 puanla ayrılarak hem kümede kalışını resmen ilan etmeyi hem de Karadeniz ekibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti almayı hedefliyor.Altınordu bu sezon ilk yarıda deplasmanda Giresunspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Son 3 maçını kaybeden 10'uncu sıradaki Karadeniz temsilcisinin ligde hiçbir iddiası bulunmuyor. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, 3 puan özlemine son vermeyi planlıyor. Öte yandan kırmızı-lacivertlilerde iyileşen stoper Kahraman takımla çalışmalara başlarken, tedavisi süren sağ bek Kerim'in görev almasının zor olduğu belirtildi.1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun 22 yaşındaki sağ beki Kerim Alıcı'ya Beşiktaş'ın ardından Başakşehir ve Gaziantep FK'nın da talip olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun gelecek sezon Süper Lig'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.