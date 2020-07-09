Ara Güler’in sergisi yeniden ziyarete açıldı

İZMİR'DEKİ Arkas Sanat Merkezi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Ara Güler, Merhaba İzmir!' sergisi, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı. Randevu alınıp, aynı anda en fazla 4 kişinin, 30 dakika süreyle gezebildiği sergiye, ateş ölçümü yapılmadan ve maske takılmadan girilemiyor. Sergide en çok dikkat çeken eserler ise, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları ve Güler'in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğrafları oldu. Güler'in gözünden 1950, 1960, 1970 ve 1980'li yıllara ait sergilenmemiş İzmir fotoğrafları ile Efes başta olmak üzere Agora, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin yıllar içindeki değişimini gösteren orijinal karanlık oda fotoğraflar da ilk kez sergilendi. Sergi Direktörü Müjde Unustası, "Günlük ziyaretçi sayımız eskiden binin üzerindeydi ancakgünde 20-25 randevuyla kısıtladık" dedi.