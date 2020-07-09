Ege Teknopark ihracat atağında

EGE Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğünün yüzde 100 hisse sahibi olduğu, "Yaşam Bilimleri ve Sağlık" tematik alanında öncelikli çalışalar yapan Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı yaklaşık son iki yılda 18 kat, ihracat miktarı ise 19 kat arttı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleri ve yeni yatırımlarla birlikte 78 olan firma sayısının kısa süre sonra 134'e çıkması hedefleniyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımızı, üniversite- sanayi iş birliği kapsamında daha fazla desteklemeye, Ar- Ge ve inovasyon içerikli projelerine daha fazla katkı sunmaya, firma sayımıza paralel olarak yıllık satış hasılatımızı ve ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Üniversitemiz teknoparkımıza yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte firma sayımızı 134'e, net satış hasılatımızı 950 milyona, ihracatımızı ise 450 milyonun üzerine çıkartacak şekilde yapılandık. Bütün Teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark kategorisine girmeye adayız. Tek hedefimiz firmalarımızın önünü açarak ülkemize ve üniversitemize hizmet etmek" dedi. Ege Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sarıkanat'ı ve Ege Teknopark ailesini tebrik eden Rektör Budak, başarılar diledi.Türkiye'nin önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden Ege Teknopark'ın, tüm paydaşlarla eşgüdüm halinde olduğunu, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması hedefi ile nitelikli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Budak, "Üniversitemiz Ege Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yıllık net satış hasılatı son iki yılda 18 kat, ihracat miktarı ise 19 kat arttı. Bu yılki 6 aylık verilere bakıldığında önümüzdeki yıl itibariyle net satış hasılatı yaklaşık 465 milyon TL, ihracat miktarının ise 150 milyon TL olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Teknoparkımız bugün itibariyle 405 kişiye istihdam katkısı sağlıyor. Firma sayımız ise 30 Aralık 2019 tarihinde 78 iken 1 Temmuz 2020 itibariyle 95'e ulaştı. Yeni yatırımlarla birlikte firma sayısı 134, net satış hasılatlarının 950 milyonun, ihracatın ise 450 milyonun üzerine çıkacak. Bütün firma seçimlerini ve kuluçka faaliyetlerini buna göre düzenledik. Bütün Teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark kategorisine girmeye adayız" dedi.