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’da dönemi

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Karşıyaka’da Reşat Yazıcıoğulları dönemi
KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce prensip anlaşmasına varılan antrenör Reşat Yazıcıoğulları ile yarın resmi sözleşme imzalanacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulübün, A Milli Takım'da 10 yıl görev alan ve ay-yıldızlı ekibimizle 2003'te Avrupa ikinciliği yaşayan tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık mukavele imzalatacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tecrübesi, voleybol bilgisi ve altyapıya verdiği önem ile Karşıyaka'mızın değerine değer katıp sürdürülebilir başarılara imza atacağına inandığımız Reşat Yazıcıoğulları'na yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi
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Karşıyaka’da Reşat Yazıcıoğulları dönemi
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