Karşıyaka’da Reşat Yazıcıoğulları dönemi

KADINLARVoleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce prensip anlaşmasına varılan antrenör Reşat Yazıcıoğulları ile yarın resmi sözleşme imzalanacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulübün, A Milli Takım'da 10 yıl görev alan ve ay-yıldızlı ekibimizle 2003'te Avrupa ikinciliği yaşayan tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık mukavele imzalatacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada,denildi