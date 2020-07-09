İzmir'de yaşayan ve 21 yıl önce A.K. ile evlenen Saadet K., yaklaşık 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 2 çocuğu bulunan çift için bu sürede mahkemeden boşanma kararı çıkmazken, iddianame de henüz hazırlanmadı. Saadet K. bu süreçte A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü. Hem boşanma sürecinin bir an önce noktalanmasını istediğini hem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Saadet K., yetkililerden yardım istedi. Saadet K., "2 sene önce boşanma davası açtım. Ancak bu sürede boşanamadım. Eşim mahkemede, 'Eşimi seviyorum ve yaptıklarımdan pişmanım' diyordu. Arada çocuklarımız olduğu için ben de süreci doğru bir şekilde yürütmeye çalıştım. Fakat anladım ki bu sadece bir oyun. Boşanmayarak benden intikam aldığını düşünüyorum. Ancak bu neyin intikamı onu bilmiyorum" dedi.Boşanma sürecinde fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Saadet K., "Boşanma sürecinden bu yana fiziki ve psikolojik şiddet yaşıyorum. Sadece ben değil, ailem, kardeşlerim ve onların çocukları da yaşıyor. İş hayatım da ciddi bir biçimde etkilendi. Bunun durdurulması için her türlü yola başvurdum ancak hiçbir sonuç alamadım. Yaklaşık 7 aydır sabit olarak kaldığım bir yer yok. Sürekli adres değiştirip kaçıyorum. Fakat yine de psikolojik şiddet bitmiyor. İftira, hakaret ve ölüm tehditleri alıyorum. Yüzüme kezzap atmakla ve öldürmekle tehdit ediyor" dedi. Sesini duyurmak istediğini söyleyen Saadet K., "Ne yazık ki hemen her gün kadın cinayeti haberlerini duyuyoruz. Ben de bunu yaşamak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var" dedi.