Otellerde Kovid-19 önlemleri sürüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle koronavirüse karşı önlemlerini alarak faaliyete başlayan otellerde vatandaşlar tatillerini sürdürüyor. Otellerin aldıkları önlemlerin yanı sıra müşteriler de birbirleri arasındaki sosyal mesafelerini koruyarak yazın tadını çıkarıyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki birçok otel personelinin hem cerrahi maske hem de siperlik taktıkları gözlenirken, otel içinde belirlenen yerlere de dezenfektanlar ve virüsten korunmak için neler yapılması gerektiğini gösteren bilgilendirme notaları yerleştirildi. Masa ve şezlonglar da sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak düzenlendi.Tüm önlemleri aldıklarını belirten Aria Otel Genel Müdürü Yakup Karakoç, "Girişten itibaren ateş ölçer ile misafirlerimizi kontrol ediyoruz ve bunları kayıt altında tutuyoruz. Restoranımızda masa ve sandalyelerimizi de sosyal mesafeyi gözeterek yerleştirdik ve sayılarını yarıya indirdik. Her yere dezenfektanlar yerleştirdik ve kişisel korunuma yönelik bildiriler koyduk" dedi. Tatilcilerden Filiz Güler, "Otel içinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve ortak alanlarda da maskesiz dolaşmıyoruz. Genel olarak tüm müşterilerin bu kurallara uyduğunu söyleyebilirim" dedi. Gürcistan uyruklu turist Mzika Kariauli ise, "Hepimiz maske takıyoruz ve her yerde dezenfektanlar var. Güvenli bir yer olduğunu düşündüğüm için endişeli değilim" dedi.