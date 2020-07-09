Şehit ailelerine 1 liraya tatil

Manisa'da MHP'li Salihli Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclisi koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. 10 maddelik gündemin görüşüldüğü toplantının gündemine şehit ve gazi ailelerini ilgilendiren madde damgasını vurdu. Salihli'de ikamet eden şehit aileleri ve gazilerin, belediyenin işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarında konaklamalarına ilişkin talep ise oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, şehitlerin anne, baba, eş ve çocukları ile gazilerin eş ve çocukları, sembolik olarak günlük ödeyecekleri 1 lira karşılığında, kaplıcalarda 10 gün konaklayabilecek. Salihli Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan iş yerlerinden alınacak kira bedellerinin belirlenmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, mülkiyeti belediyeye ait olan 6 iş yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi, CHP'nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet hizmet aracı satın alınması talebi de oy birliği ile karara bağlandı. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek uyarıda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'mizde alınan tedbirler sonucunda vaka sayıları azalmaya başladı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte açılan düğün salonları, restoranlar, kahvehaneler ile toplu kullanılan alanlarda kendi önlemlerimizi alalım. Sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşmak için mutlaka maske takalım, sosyal mesafeye, temizliğe ve hijyene dikkat edelim" dedi.