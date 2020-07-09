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Temiz enerjide örneği

Başkanı Osman Zolan, "Temiz enerjinin yaygınlaşmasında yerel yönetimlere büyük iş düşüyor" diye konuştu

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Temiz enerjide Denizli örneği
ENERJİ Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, belediyelerin kendi bünyelerinde geliştirdikleri enerji projeleri olduğunu belirterek, "Birçok konuda enerji sektörüne destek veren belediyelerin, mücavirinde yapılan projelerde söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Zolan, enerji üretiminde doğanın korunması için yenilenebilir kaynak kullanımının artması gerektiğini ifade etti. Enerji projelerinde ve bunların işletme aşamasında belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Zolan, "Birçok konuda enerji sektörüne destek veren belediyelerin, mücavirinde yapılan projelerde söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak geliştirdiğimiz örnek projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Belediyemize ait 3 bin 470 hektarlık jeotermal sahamızdan ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak elektrik enerjisi üretilecek" dedi.
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Temiz enerjide Denizli örneği
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