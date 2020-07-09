Yaşlı kadının yardımına zabıta koştu

İZMIR'IN Bergama ilçesinde zabıta ekiplerine, bir evden ağır kokular yükseldiğine dair ihbar geldi. Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde; evde yaşayan yaşlı kadının buzdolabının arızalandığını, bu nedenle de dolabın içinde ki etlerin bozularak kokmaya başladığını tespit ettiler. 74 yaşındaki Ş.Ç.'nin koku alma duyularını yitirdiği için evi ve binayı saran kokuyu fark etmediğini söylemesi üzerine, bozulmuş etler tutanakla vatandaşın onayı da alınarak imha edildi. Olay karşısında Ş.Ç.'nin çok üzüldüğünü fark eden belediye zabıta ekipleri, kendi aralarında topladıkları para ile aynı miktarda eti satın alarak vatandaşın mağduriyetini giderdi. Kasaptan alınan taze etle zabıta ekiplerini karşısında gören Ş.Ç. "Belediyemiz beni bu kötü ortamdan ve kokudan kurtardı. Allah razı olsun" dedi. Zabıta ekipleri ise, "Sizler bizleri büyütüp, bugünlere getirdiniz. Bizde sizin evladınızız. Büyüklerimizin güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır. Elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız" dedi.