5 metrelik duvardan düşerek öldü

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde 58 yaşındaki Refah Mutlu, dün sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Dinlenmek için bir sitenin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının üstüne oturan Mutlu, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Olaydan yarım saat sonra site görevlisinin bahçe sularken yerde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Refah Mutlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.