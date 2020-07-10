Akhısarspor’da ‘protesto’ iddiası!

FF 1. Lig'de Süper Lig hattının 2 puan gerisinde olup çok kritik haftalardan geçen Akhisarspor'da para tartışması yaşanıyor. Futbolcuların pandemi sürecinde paralarını alamadıkları için idmanı boykot ettikleri iddia edildi.Takıma hiç prim borçlarının olmadığını belirten Karabulut, "Bazı futbolcuların 1-2 maaş alacağı var ancak bunlar kulüplerde olan şeyler, onu da kapatacağız" dedi. Asıl önemli konunun başka olduğunu söyleyen Karabulut, "Akhisarspor'a bir operasyon yapılıyor. Bizde koronavirüs yoktu. Pandemi arası sonrası teknik direktör ve 3 futbolcumuzda virüs testinin pozitif olduğu açıklandı. Aynı kişilere ve takıma yapılan sonraki tüm testler ise negatif çıktı. Hocamız ve futbolcularımız 2 önemli maçı kaçırdı" dedi.