Dededen toruna miras tohumlar

İZMİR'iN Çeşme ilçesinde Fuat Kocaman, dedesinden, babasından gelen yerli tohumu devam ettirerek ürün yetiştiriyor. Çeşme'nin yerli lezzetlerininin yaşatılması gerektiğini söyleyen Kocaman, "Sadece domates değil, Çeşme'nin kokarcıkını, beyaz soğanı, acuru, kavunu, nohutu, fasulyesini, enginarını, tüm yerli lezzetleri yaşatmamız gerekir. Senelerdir yerli tohum kullandığım için müşterilerim beni iyi bilir. Dedemden, babamdan gelen tohumu devam ettiriyorum. Hem evimde bolluk olsun, hem yerli tohum yaşasın diye gayret ediyorum. Hibrit tohum bir defa dikiliyor. Ertesi yıl aynı tohumu kullanamıyorsun. Yerli tohum kullanmayarak kendimiz kaybediyoruz. Ben Çeşmeli üreticiye seslenmek istiyorum; eskiye dönsünler. Ata tohumuna dönsünler" diye çağrıda bulundu.