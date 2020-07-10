Göztepe’de ‘gençlik’ zamanı

Süper Lig'de Göztepe, ligin son sırasındaki Ankaragücü ile berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında teknik direktör İlhan Palut istifa etmiş ancak bu istifa yönetim tarafından kendisine güvendiklerini belirtilip kabul edilmemişti. Genç teknik adam; Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Deniz Kadah ve Jerome gibi önemli isimlerin yokluğunda maç kadrosunda genç oyunculara şans verdi. Palut, 70. dakikada da skor 2-2 iken