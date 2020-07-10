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’de ‘gençlik’ zamanı

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan kulübünde teknik patron Palut, son 20 dakikada skor 2-2 iken genç isimlere şans verdi

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Göztepe’de ‘gençlik’ zamanı
Süper Lig'de Göztepe, ligin son sırasındaki Ankaragücü ile berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Pandemi döneminden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 5 maç oynayan Göz Göz, bu maçlarda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında teknik direktör İlhan Palut istifa etmiş ancak bu istifa yönetim tarafından kendisine güvendiklerini belirtilip kabul edilmemişti. Genç teknik adam; Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Deniz Kadah ve Jerome gibi önemli isimlerin yokluğunda maç kadrosunda genç oyunculara şans verdi. Palut, 70. dakikada da skor 2-2 iken Mossoru'yu oyunda alıp Yalçın Kayan'a, 10 dakika sonra da Wilzeck'in yerine 18 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu'na şans verdi.
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Göztepe’de ‘gençlik’ zamanı
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