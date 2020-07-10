Hayırseverlerden eğitime destek

BALIKESIR'IN Edremit ilçesinde bazı okullar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yıkım kararı verildi. Yıkılacakların yerine yapılması planlanan okullar hayırseverlerin destekleriyle inşa edilecek. Bu sebeple Edremit Kaymakamlığı'nda hayırseverle ile protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile hayırseverler Mehmet Ertaş, Agah Ferhatoğlu ve Mehmet Çiftçi katıldı. Balıkesir Vali Hasan Şıldak yaptığı açıklamada; "Bildiğiniz gibi ülkemiz genelinde deprem dayanıklılığı olmayan okullarımızın tespiti yapıldı. Bu yıkım işlemine tabi tutulan okullarımızın yerine en hızlı şekilde devlet imkanları ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçemizden ve bazı yerel kaynaklar ile en hızlı şekilde okullar yapılması ve eğitimde her hangi bir açık oluşmaması için büyük bir gayret gösteriliyor. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlarımızın da eğitime destekleri büyük önem taşıyor. Bu gün Edremit İlçemizde bunun en güzel örneklerini yaşıyoruz. Üç değerli hayırsever vatandaşımız üç okulumuzun yapımını üstlenerek ilçemizdeki yıkımı gerçekleştirilecek olan 5 okulumuzun 3 adetini bu şekilde yapımını üstlenmiş oldular. Büyük bir destek sağladılar" dedi.