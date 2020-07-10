'Virüs görünmediği için hafife alındı'

İZMİR'DE sahil kenarında vakit geçirmek ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği görüldü. Koronavirüsün hayatımızın bir gerçeği olduğunu ve alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Virüs çok küçük. Biz görebilseydik, sinek büyüklüğünde olsaydı, korkunç güvenlik önlemleri alırdık. Bazen insanlar görmediğine inanmakta zorlanıyor. 'Bana bir şey olmaz' algısı var. Devam etme olasılığı var bunu kırmamız için çok dikkatli olmamız lazım. Koronavirüs ile ilgili olarak yeni hastalar var, kaybettiklerimiz var. Koronavirüs belli ki devam ediyor" dedi.