Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Egeli Sabah Haberleri Altay pes etmiyor

Altay pes etmiyor

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Altay pes etmiyor
17 sezonluk Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay, Play-Off umutlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, yarın evinde lig ikincisi B.B. Erzurumspor ile oynayacağı maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. İzmir temsilcisinin sportif direktörü Murat Uluç, umutlarının hiçbir zaman tükenmediğini belirterek, "Son düdüğe kadar Play- Off'u kovalayacağız. Geçtiğimiz yıllarda Play-Off kâbusumuzu kırdık. Ligi ilk 6 içinde bitirdiğimiz takdirde Altay Süper Lig'e çıkacaktır. Buna olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay pes etmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA