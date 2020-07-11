Altay pes etmiyor

17 sezonluk Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay, Play-Off umutlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, yarın evinde lig ikincisi B.B. Erzurumspor ile oynayacağı maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. İzmir temsilcisinin sportif direktörü Murat Uluç, umutlarının hiçbir zaman tükenmediğini belirterek, "Son düdüğe kadar Play- Off'u kovalayacağız. Geçtiğimiz yıllarda Play-Off kâbusumuzu kırdık. Ligi ilk 6 içinde bitirdiğimiz takdirde Altay Süper Lig'e çıkacaktır. Buna olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.