Bi Nevi Çatı’dan yaza hızlı giriş

İZMIR'IN tatil cenneti Çeşme'de hizmet veren Bi Nevi Çatı, düzenlediği etkinlikler ve birbirinden özgün lezzetleri ile tatilcilerin ve ünlü isimlerin akınına uğruyor. Hem lezzetleri, hem de ambiyansı ve müzikleriyle konuklardan tam not almayı başaran Alaçatı Köyiçi'ndeki Bi Nevi Çatı, eğlenceli sürprizleriyle müdavimlerini ağırlıyor.

'SÜRPRİZLER SÜRECEK'

Yıllardır Alaçatıda hizmet veren deneyimli işletme sahipleri Ümit Keskin ve Volkan Güler, eğlence sektörüne farklı bir konsept getirmek istediklerini dile getirerek, "Müşterilerimizin taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Hijyen kurallarına son derece dikkat ediyoruz ve kadromuzda uzman dezenfekte ekibi bulunduruyoruz. Lezzeti ve eğlenceyi harmanlıyor ve kaliteden ödün vermeden misafirlerimizi sezon boyu ağırlamak istiyoruz. Sonbahar ve kış sezonunda da sürprizlere devam edeceğiz" diye konuştu.