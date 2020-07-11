Bir gecede üç ayrı sır ölüm

Karşıyaka ve Buca ilçelerinde geçtiğimiz gece 3 ayrı sır ölüm olayı yaşandı. Karşıyaka'da İbrahim Dinçoğlu, Buca ilçesinde ise Akın Ünal ve yine Buca ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Turgay Özetken, evlerinde ölü bulundu. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi oturan İbrahim Dinçoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu öğrenildi. Buca'nğn Kozağaç Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Akın Ünal'ın (55) dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapıyı defalarca çalmalarına rağmen Ünal açmayınca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yakınlarıyla birlikte eve giren polis ekipleri, Akın Ünal'ın yerde cansız bedenini buldu. Buca'da Yıldız Mahallesi'nde oturan Turgay Özetken'den haber alamayan yakınları talihsiz adamı yerde atar halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özetken'in öldüğü belirlendi.