Denizlispor’da sakatlık şoku!

afta için oynanan maçta Başakşehir'e deplasmanda yenilen Denizlispor, pazartesi günü Trabzonspor'la hem kendi hem de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek bir mücadeleye çıkacak.yeşil-siyahlılar, gelen sakatlık haberi şok etkisi yarattı. Antrenmanda kaleci Tolgahan Acar'ın sağ elinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlanan kalecinin sezonu kapattığı belirtildi. Birinci kaleci olan Polonyalı Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini pandemi arasında feshetmesinin ardından kaleyi devralan Tolgahan, son 5 maçta kaleyi korumuştu.Son olarak Ege ekibinde Ogenyi Onazi krizi çıktı. Nijeryalı orta saha maddi konular veİstanbul'da olduğu belirlenen futbolcu, ikna edilmesi sonucu güçlükle takıma dönerek antrenmana çıktı.