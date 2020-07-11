Denizlispor’da sakatlık şoku!

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afta için oynanan maçta Başakşehir'e deplasmanda yenilen Denizlispor, pazartesi günü Trabzonspor'la hem kendi hem de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek bir mücadeleye çıkacak. Ligde ilk 10 sırayı hedeflerken, son 5 maçta 14 puan kaybederek kendisini bir anda ateş çemberinde bulan
yeşil-siyahlılar, gelen sakatlık haberi şok etkisi yarattı. Antrenmanda kaleci Tolgahan Acar'ın sağ elinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlanan kalecinin sezonu kapattığı belirtildi. Birinci kaleci olan Polonyalı Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini pandemi arasında feshetmesinin ardından kaleyi devralan Tolgahan, son 5 maçta kaleyi korumuştu. Ege ekibinde kritik Trabzonspor maçında üçüncü kaleci Hüseyin Altıntaş'ın görev yapması bekleniyor.
Son olarak Ege ekibinde Ogenyi Onazi krizi çıktı. Nijeryalı orta saha maddi konular ve ilk 11'de düzenli forma giyemediği gerekçesiyle kenti terk etti.
İstanbul'da olduğu belirlenen futbolcu, ikna edilmesi sonucu güçlükle takıma dönerek antrenmana çıktı.