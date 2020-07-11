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Egeli ihracatçılar pazarına girdi

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Egeli ihracatçılar BAE pazarına girdi
TICARET Bakanlığı himayelerinde Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 7-9 Temmuz'da dünyanın en önemli re-export ve lojistik merkezlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne gıda ürünleri sanal sektörel ticaret heyeti gerçekleştirildi. BAE'nin Körfez'in en dinamik pazarı olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye'nin ilk sanal fuarıyla dijital dönüşümü başlatan ilk birlik olarak onlinedaki tecrübemizi en güçlü olduğumuz gıda sektörüne de taşıdık" dedi. BAE'deki potansiyel alıcılarla gıda ihracatçılarını buluşturmak için sanal ticaret heyeti düzenlediklerini ifade eden Eskinazi, "22 firmamız, 50'nin üzerinde yerleşik alıcıyla dijital ortamda 200 civarında görüşme gerçekleştirdi. Ortadoğu ve Afrika'dan başlayan Güney Asya'ya uzanan bir hinterlantta firmalarımızı yeni alıcılarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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Egeli ihracatçılar BAE pazarına girdi
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