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Menemenspor Ngoo’nun peşinde

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Menemenspor Ngoo’nun peşinde
EKOL Göz Menemenspor, Annavutluk'un Tirana ekibinin formasını giyen Micheal Ngoo'yu listesine aldı. Bu sezon 26 maçta 9 gol atıp, 14 asist yapan Nijerya asıllı İngiliz forvet, Liverpool altyapısından yetişti. 27 yaşındaki Ngoo, kariyerinde ise 141 resmi maça çıkarken 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Menemenspor'da Taşkın Çalış gözden çıkarılırken yönetimin Amir Güven, Hüseyin Çolak, Jasmin Trtovac, Mehmet Boztepe, Mustafa Çeçenoğlu ve Selim Aydemir'le yeniden anlaşma zemini aranacağı belirtildi.
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Menemenspor Ngoo’nun peşinde
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