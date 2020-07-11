Menemenspor Ngoo’nun peşinde

EKOL Göz Menemenspor, Annavutluk'un Tirana ekibinin formasını giyen Micheal Ngoo'yu listesine aldı. Bu sezon 26 maçta 9 gol atıp, 14 asist yapan Nijerya asıllı İngiliz forvet, Liverpool altyapısından yetişti.
27 yaşındaki Ngoo, kariyerinde ise 141 resmi maça çıkarken 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Menemenspor'da Taşkın Çalış
gözden çıkarılırken yönetimin Amir Güven, Hüseyin Çolak, Jasmin Trtovac, Mehmet Boztepe, Mustafa Çeçenoğlu
ve Selim Aydemir
'le yeniden anlaşma zemini aranacağı belirtildi.