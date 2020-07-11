Şampiyonluklara pandemi molası

sörfünde gençlerde 7 kez Türkiye şampiyonu olan İzmir'de lise 3. sınıf öğrencisi Dora Derinler, pandemi nedeniyle iptal edilen uluslararası organizasyonların yeniden yapılmasını bekliyor. Türkiye'yi, Brezilya'daki Dünya Şampiyonası ile İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlanan Dora'nın hayali, Kovid- 19 nedeniyle yarım kaldı. Organizasyonların iptali ve ertelenmesine rağmen motivasyonunu yitirmeden 1 Haziran'da yeniden board üstüne çıkan Dora Derinler'in hedefi, 2024'te Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil etmek ve madalya ile dönebilmek. Şampiyon sporcu, bu hedef için kendisini çalıştıran EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Antrenörü Emirşah Polat ile günde 7 saat karada ve denizde antrenman gerçekleştiriyor. Rüzgar sörfünü çok sevdiğini ifade eden Dora Derinler, her gün en az 4-5 saat su üstünde olduğunu ve tüm hayatını spora göre şekillendirdiğini söyledi.