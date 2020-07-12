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’da sörf zamanı

’de engelli küçük Ecrin’in okuluna daha rahat gidebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edildi. Ecrin’in büyük sevinci yüzüne yansıdı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Alaçatı’da sörf zamanı
RÜZGAR sörfünde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan Alaçatı, Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sporcuları, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden ağırlamaya başladı. Sporcuların özellikle rüzgarı arkalarına alarak sörf ve uçurtma yardımıyla denizden metrelerce yükselerek yaptıkları kiteboard gösterisi izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Eski milli sporcu, sörf eğitmeni Kerem Balık, "Normalleşmeyle birlikte yoğunluk başladı, bu hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum" dedi.
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Alaçatı’da sörf zamanı
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