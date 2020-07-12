Alaçatı’da sörf zamanı

sörfünde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapan Alaçatı, Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sporcuları, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden ağırlamaya başladı. Sporcuların özellikle rüzgarı arkalarına alarak sörf ve uçurtma yardımıyla denizden metrelerce yükselerek yaptıkları kiteboard gösterisi izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Eski milli sporcu, sörf eğitmeni Kerem Balık, "Normalleşmeyle birlikte yoğunluk başladı, bu hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum" dedi.