Anı fren kaza yaptırdı

Merkezefendi ilçesinde, aniden duran araca çarpmamak için manevra yapan 6 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralanın olmadığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zülfikar Orhan idaresindeki araç, önünde aniden duran başka bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan 5 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yol trafiğe açıldı.