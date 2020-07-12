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Anı fren yaptırdı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Anı fren kaza yaptırdı
DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, aniden duran araca çarpmamak için manevra yapan 6 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralanın olmadığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zülfikar Orhan idaresindeki araç, önünde aniden duran başka bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan 5 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yol trafiğe açıldı.
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Anı fren kaza yaptırdı
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