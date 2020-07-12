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Balık ıstıfı yolculuk

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Balık ıstıfı yolculuk
İZMİR'DE Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan şoförlerin fazla yolcu aldığı minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Rüştü Sardağ Caddesi'nde polis ekipleri, minibüs sürücülerini durdurdu. Araçlara binen ve tek tek yolcuları sayan ekipler, salgın tedbirlerine uyan şoförlere teşekkür etti. Denetimde 35 yolcu taşıyan 35 M 8370 plakalı minibüsün şoförü O.Ç. ile 21 yolcu taşıyan 35 M 8339 plakalı minibüsün şoförü Tayfun A.'ya ise para cezası uygulandı. 14 kişi olması gerekirken, fazla yolcu taşıyan sürücülere toplam 6 bin 300 liralık ceza kesildi. Fazla yolcular da minibüslerden indirildi.
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Balık ıstıfı yolculuk
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