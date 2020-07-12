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’dan eğlenceli bir macera

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Halil Fincan’dan eğlenceli bir macera
GAZETECİ-Yazar Halil Fincan'dan çocuklar için eğlenceli bir dolu macera daha... Fincan'ın 3. kitabı "Bay Kaduf'un Acayip Makinesi" İthaki Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bol kovalamacalı, eğlenceli ve heyecan dolu kitapta Çılgın Mucit Bay Kaduf ile Haberci'nin, Şala Bala kentinde yaşanan ilginç macerası anlatılıyor. Gökçe Yavaş Önal'ın çizimleriyle renk kattığı kitabın konusu kısaca şöyle: "Çılgın Mucit Bay Kaduf, Şala Bala kentinin dışındaki tuhaf evinde tek başına yaşamaktadır. Kentin yöneticisi Şişpanyol, her ay sonu Haberci'yi bu eve yollayıp mucidin yeni bir şey icat edip etmediğini sorgular. Genelde başarısız icatlara imza atan Bay Kaduf'un yeni keşfi bir oyuncak makinesidir. Bu icadın ekranına yazılan oyuncağı üretmesi beklenirken kent halkına korku salan bir dinozorla birlikte ortalık fena karışır. Ve kendimizi nefes kesen bir maceranın içerisinde buluruz
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Halil Fincan’dan eğlenceli bir macera
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