Küçük Ecrin’e sandalye jesti

Altıeylül ilçesine bağlı Büyükbostancı mahallesinde engelli Ecrin Özbilgiç'in annesi kızını geçen yıl okula giderken çok zorlandığını ve sokağa çıkamadığı için üzüldüğünü belirterek, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mesut Kamış'tan tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bu istek üzerine Müdür Yardımcısı Mesut Kamış, Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'dan minik Ecrin için tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bu talep hemen karşılık buldu. Dernek Başkanı Uslu, müdür yardımcısı Kamış ile minik Ecrin'in evine gitti ve kendisine sürpriz yaparak tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Duygulanan Ecrin sevincini sandalyeyi getiren Zeki Uslu'ya sarılarak gösterdi. Minik Ecrin'in dedesi ve annesi de bu sürpriz karşısında Milli Eğitim Müdür yardımcısı ve Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu'ya teşekkür etti. Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu, "Her zamanki gibi bir tebessüm, bir uua bizim için en kıymetli hazine" dedi.