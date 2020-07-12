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Menemenspor’a Arnavutluk’tan forvet

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Menemenspor’a Arnavutluk’tan forvet
TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor kadrosuna takviye yapmak için Arnavutluk'un Tirana ekibinden forvet Micheal Ngoo'yu listesine aldı. Bu sezon 26 maçta 9 gol atıp 14 asist yapan Nijerya asıllı İngiliz vatandaşı olan Ngoo içi sarı-lacivertli kulübün harekete geçmesi bekleniyor. Liverpool altyapısında yetişen 27 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde 141 maçta 34 gol ve 32 asist yapma başarısını gösterdi. TFF 1. Lig'de prestij maçlarını oynayan Ekol Göz Menemenspor bugün deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor önünde ter dökecek. Sarı- lacivertli ekibin genç ağırlıklı bir kadro sahaya çıkması bekleniyor.
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Menemenspor’a Arnavutluk’tan forvet
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