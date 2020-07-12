Sandal sınıfta kaldı

Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Cumhur İttifakı Meclis üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP'li Başkan Serdar Sandal'ın bir buçuk yıllık performansını değerlendiren Polat, "Başkan Sandal, seçim sürecindeki vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Yatırım da yapmıyor, tasarruf da... Gelinen nokta itibari ile Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın karnesi sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerinde göreve gelen Sayın Başkan Serdar Sandal, seçim döneminde neler vaat etti, neler bu zamana kadar vücut buldu?" diye başlayan AK Partili Polat, şunları söyledi: "Her mahalleye taziye evi yapacağız demiş. -24 mahalleye 24 masal evinden bahsetmiş ki bunu 2 yıl içinde tamamlayacağı sözünü vermiş. Her mahalleye çocuk parkı yapacağız, demiş. Kültür Merkezi açacağını söylemiş. Muhtarlık binalarının yenileceğini ifade etmiş. Doğançay'ın, Çocuk ve Gençlik Köyü olacağına söz vermiş. Demiş de demiş! Vizyon projesi olarak da Bayraklı'yı Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti yapacağından bahsetmiş" dedi Tüm bunların bir yıl içerisinde yapmasını beklemediklerini ifade eden Sandal, "Ancak geçen 1,5 yıllık süre içerisinde yapılanlar bizlere gelecek açısından ciddi veriler ortaya koyuyor. Üzülerek söylüyorum ki, verilen sözlerden hayata geçmiş, somut olarak gösterebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ve biz, 1.5 yıllık süreçten görüyoruz ki, gelecek 3.5 yıl içinde bir umut göremiyoruz. Sayın Başkan'ın icraatlarını değerlendirme yapmak isterdik ama değerlendirecek bir icraat yapmadığı için bu konuda söze bile gerek yok" diye konuştu.