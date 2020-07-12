Volkanık jeoparkta 100 poşet çöp toplandı

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı içerisindeki Hermos Kanyonu içerisinde sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik çalışması yapıldı. 4 saat süren temizlik çalışmasında maske takıp, eldiven giyen katılımcılar pet şişeden çeşitli ambalaj atıklarına kadar 100 poşet dolusu çöp topladı. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "İçinde bulunduğumuz bölge Salihli ve Kula bölgesi tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle turistik anlamda çok önemli bir yer. Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetleri'nin ilk ve tek jeopark alanı olan Kula Salihli Jeoparkı UNESCO Global Jeopark Ağı'na girmiş bir bölge. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Kurumların, belediyelerin, yerel yönetimlerin bu alanları temizlemesi önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama sivil inisiyatifin sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların sorumluluk anlamında buraları temiz tutmaları, temizlemeleri çok daha önemli" dedi.