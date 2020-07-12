Yenişehir’e yatırım müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yenişehir Şengün Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Zolan, Yenişehir Mahallesi'nin sık sık arızalanan, ömrünü doldurmuş 40 yıllık içme suyu hatlarını baştan sona yenileyeceklerini müjdeledi. Bölgeye 18 milyon liralık yatırım maliyetli TSE standartlarına uygun 72 kilometrelik içme suyu hattı döşeneceğini ifade eden Başkan Zolan, "Bugün su kaçaklarını önlemek ve evlere tertemiz su ulaştırmak adına Denizli, Türkiye'de bir numara" dedi. Büyükşehir'in yatırım ve hizmetlerini de anlatan Başkan Zolan, vatandaşlarla çay içip istek ve önerilerini dinledi.