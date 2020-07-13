Ameleydi, azmiyle otel sahibi oldu

MARDIN'IN Mazıdağı ilçesine bağlı Küçükköy mezrasında 9 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelen Metin Yıldırım, başarı hikayesiyle örnek oluyor. Yaşadığı yerde elektrik su ve okul olmadan büyüyen Yıldırım, evlenerek 1985 yılında adana'ya taşındı. Yıldırım, burada inşaatlarda amelelik, rençperlik, çiftçilik, hayvancılık işlerinde nerede iş bulursa çalışmaya başladı. Eşiyle birlikte marul çapaladığı sırada yanına gelen yaşlı bir adamın, "Oğlum bu işi bırak. Git otoyol inşaatında çalış" demesi üzerine hayatı değişti.Ertesi gün otoyol firmasında işe kabul edilen Yıldırım, bir süre sonra kendi ekibini kurdu ve 17 yıl boyunca çalıştı. Yıldırım, daha sonra İzmir'in Foça ilçesine yerleşti. Foça'nın tarihi taş evleri ve dibek kahvesi ile ünlü kırsal mahallesi Kozbeyli'deki otelini hizmete açan Yıldırım, "2018 yılında İzmir Foça'ya geldik. Kozbeyli'yi gördüm, sevdim. Turizm işine karar verdim. Burası o zaman tarlaydı. Çöplük gibi bir şeydi. 'Burayı cennete çevirebilirim' dedim, satın aldım. Otelimizi, havuzu yaptık. Toplantı salonumuz, restoranımız, 17 tane odamız var. Ferah, güzel, doğa içinde bir bahçemiz var. Ormanın içindeyiz. Cennet gibi bir yer. Denize mesafemiz yaklaşık 1 kilometre. Kır düğünleri de yapabiliriz. Otelimizi yapacağımız arazinin tam ortasında tarihi bir su kuyusu vardı. Kıyamadık. Kapatamadık. Binayı onu kapatmayacak şekilde dizayn ettik. Hala suyu var. Konuklar geldiğinde biz kayır işlemlerini yaparken onlar etrafında oturup sohbet ediyorlar" şeklinde konuştu.