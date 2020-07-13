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Bin 400 kiloluk boğa satışa çıktı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Bin 400 kiloluk boğa satışa çıktı
İZMIR'IN Menemen ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ayşe Zeybek, 3 aylıkken satın aldığı buzağıyı evlatlarından ayırmadan sütle besleyip büyüttü. Sahibinin boyunu geçen ve 2.5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce komşuların yardımıyla zorlanarak tartılan boğa bin 400 kilo geldi. Ayşe Zeybek, bayrama kadar bin 500 kiloya ulaşacağı tahmin edilen boğayı üzülerek satışa çıkarttı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise hatıra fotoğrafı çektirmek için Ayşe Zeybek'in kapısını çalıyor. Ayşe Zeybek, "3 aylıkken satın aldık. Küçük olduğu için sütle bir süre besledim ve sonrasında buzağı yemi vermeye başladım. Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım, besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik, çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı'nda boğamıza 30 bin lira fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız" dedi.

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Bin 400 kiloluk boğa satışa çıktı
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